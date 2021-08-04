Непогода обрушилась сразу на несколько регионов Украины, приведя к непоправимым последствиям

Как передает Politeka.net, Хмельницкий и Тернополь затопило в результате продолжительных дождей. Кадры стихийного бедствия появились в социальных сетях.

Как пишет "Апостроф", местные власти Хмельницкого до сих пор не могут справиться с последствиями непогоды. Ливень с крупным градом наделал бед в регионе, затопив целые улицы. Больше всего, традиционно, пострадала улица Заречанская. Из-за засоренных ливневок вода быстро скапливалась, а в отдельных местах била фонтанами из-под отверстий водосточных коммуникаций.

Как сообщают очевидцы, град был очень крупным – размером с черешню. Дождь же шел около получаса, но после прояснения город снова начало заливать.

Сильно пострадал от непогоды также Тернополь. Как сообщила пресс-секретарь пожарно-спасательной службы региона Ирина Крупа, сейчас спасатели откачивают воду со дворов, которые пострадали сильнее всего. Уровень воды на отдельных улицах поднялся до 80 сантиметров, пишет "Суспільне".

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