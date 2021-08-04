У мережі показали шокуючі наслідки дощів під Дніпром
У селі Чаплі під Дніпром нещодавні зливи наробили біди. Місцеві жителі скаржаться, що залишилися без дороги і негода зруйнувала могили рідних на Чаплинському кладовищі.
Про це розповідається у сюжеті 9 каналу.
Зливи зруйнували Чоплівське кладовище. Вода підмила могили, повалила пам'ятники і наробила воронок, а звідти пішла в село прямо в людські двори. Жителі побоюються тепер пити воду з місцевих колодязів і скаржаться на неприємні запахи, а деякі навіть знаходили людські кістки.
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"Живу тут з 1978 року. Такого ніколи не було", — каже місцева мешканка Надія Долгопола, показуючи журналістам зруйновані стихією могили на кладовищі.
Нижче кладовища розташоване село Чаплі, куди пішла вода. На місці дороги утворився кратер в людський зріст, а в цій воронці лежать надгробки, які змило з кладовища.
Селяни кажуть, що зливи були і раніше, але таких наслідків не було ніколи, бо була система водовідведення. Зараз вона забита, і її ніхто не чистить. Люди також скаржаться, що місцевий фермер вирубав дерева вище Чаплей, які зупиняли воду раніше.
Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.
Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося Хімічній.
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