В Україні найближчими днями очікуються дощі з грозами

Як передає Politeka.net, прогноз на своїй сторінці в Facebook поділилася синоптик Наталка Діденко.
За словами фахівця, 5 серпня принесе в Україну дощі з грозами, а в західних регіонах очікуються шквали.

Згідно з прогнозом синоптика, на Сході, Півдні і в сході буде утримуватися спекотна погода - повітря там прогріється до +28-33.

Вище 29 градусів стовпчики термометрів не піднімуться в північних і центральних регіонах країни, а ось в столиці буде дощити - в Києві очікується гроза.

За словами синоптика, погодна обстановка в Україні може посилитися вже цієї п'ятниці, оскільки на зміну короткочасним дощам прийдуть зливи.

В Укргідрометцентрі вже попередили, що 5-6 серпня в західних, північних, більшості центральних вдень місцями очікується град і шквали.

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