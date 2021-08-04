В Україні найближчими днями очікуються дощі з грозами



Як передає Politeka.net , прогноз на своїй сторінці в Facebook поділилася синоптик Наталка Діденко. За словами фахівця, 5 серпня принесе в Україну дощі з грозами, а в західних регіонах очікуються шквали.

Згідно з прогнозом синоптика, на Сході, Півдні і в сході буде утримуватися спекотна погода - повітря там прогріється до +28-33.

Вище 29 градусів стовпчики термометрів не піднімуться в північних і центральних регіонах країни, а ось в столиці буде дощити - в Києві очікується гроза.