Згідно з прогнозом синоптика, на Сході, Півдні і в сході буде утримуватися спекотна погода - повітря там прогріється до +28-33.
Вище 29 градусів стовпчики термометрів не піднімуться в північних і центральних регіонах країни, а ось в столиці буде дощити - в Києві очікується гроза.
В Укргідрометцентрі вже попередили, що 5-6 серпня в західних, північних, більшості центральних вдень місцями очікується град і шквали.
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Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.
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