Що відомо на цей час

Українську сім'ю, яка зникла ще два тижні тому, вдалося розшукати

Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції у Вінницькій області.

48-річна Оксана Казьмін, 34–річний Володимир Казьмін та їх 4-річний син Микита з села Яришівка Вінницького району перестали виходити з рідними на зв'язок 27 липня.

Їх рідні та сусіди повідомили, що з дому вони поїхали на автомобілі BMW, а збиралися вони в поспіху.

Зниклих шукали не тільки правоохоронці, а й за допомогою ЗМІ та соцмереж.

Вийти на слід вдалося поліцейським після перегляду відео з камер відеоспостереження.



Було встановлено, що вони прямували в Житомирську область.

"Протягом двох тижнів тривали пошуки сім'ї. Вчора, 4 серпня, зниклих знайшли на території Закарпаття. Члени сім'ї не стали жертвою злочину, з ними все гаразд", - йдеться в повідомленні.

Наразі слідчі з'ясовують всі обставини їх зникнення.

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