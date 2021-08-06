Украинскую семью, которая исчезла еще две недели назад, удалось разыскать
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции в Винницкой области.
48-летняя Оксана Казьмин, 34-летний Владимир Казьмин и их 4–летний сын Никита из села Яришивка Винницкого района перестали выходить с родными на связь 27 июля.
Их родные и соседи сообщили, что из дома они уехали на автомобиле BMW, а собирались они в спешке.
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Пропавших искали не только правоохранители, но и с помощью СМИ и соцсетей.
Выйти на след удалось полицейским после просмотра видео с камер видеонаблюдения.
Было установлено, что они направлялись в Житомирскую область.
"В течение двух недель продолжались поиски семьи. Вчера, 4 августа, пропавших нашли на территории Закарпатья. Члены семьи не стали жертвой преступления, с ними все в порядке", - говорится в сообщении.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства их исчезновения.
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