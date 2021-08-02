Национальная полиции Волынской области заявила о пропаже молодой женщины
Около трех недель полицейские разыскивают 30-летнюю жительницу Луцка Снесар Алену Анатольевну. Известно, что еще 14 июля женщина ушла из дома, но так и не вернулась. О ее местонахождении ничего неизвестно по сей день.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Волынской области.
По информации Национальной полиции Волынской области, у женщины есть особая примета, которая может помочь ее узнать. В частности, на ее спине есть татуировка в виде крыльев.
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Женщина среднего роста - около 165 сантиметров, худощавого телосложения, ее волосы светлые, а глаза серо-голубые.
В полиции просят всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавше1, сообщать им любым удобным способом: звонить по номерам "102" и 068 947-53-07 или обратиться в ближайшее отделение полиции.
Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч детей. Но, согласно официальной статистике, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.
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