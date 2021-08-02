На Херсонщине на пляже "Лилея" погибла 15-летняя девочка

Утром 1 августа в 6:20 поступило сообщение о том, что пропала 15-летняя девочка на пляже "Лилея". Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на ГСЧС в Херсонской области.

В 06:40 местные рыбаки нашли тело девочки недалеко от места пропажи. Обстоятельства выясняют правоохранительные органы.

Служба безопасности заявляет, что количество погибших на водных объектах растет.

Также, 30 июля во время отдыха возле оросительного канала нырнул и пропал 40-летний мужчина, житель поселка городского типа Чаплинка.

Напомним, в Одесской области спасатели выловили из воды тела очередных утопленников. За сутки погибли 3 отдыхающих. Первый случай произошел на Днестровском лимане. 51-летний мужчина отправился купаться и бесследно исчез. Его тело нашли в 50 метрах от берега.

Второй случай зафиксировали в Раздельнянском районе. 55-летний мужчина скрылся во время попытки переплыть местный пруд. 31 июля водолазы ГСЧС нашли его тело.

Аналогичная трагедия произошла в Черноморске. 31 июля в 11: 00 водолазы ГСЧС обнаружили на расстоянии 30 метров от берега тело мужчины, который исчез 30 июля во время попытки переплыть лиман.

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