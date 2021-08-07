Українців хвилює актуальне питання, чи будуть в країні вводити жорсткий карантин вже у вересні

На це питання і ряд інших видання "Радіо Свобода" відповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Чиновник запевняє, що влада поки не збирається вводити локдаун, а має намір дотримуватися адаптивного карантину.

Так, в ЗМІ прослизнула інформація, що в МОЗ задумалися над посиленням карантину вже з 4-5 вересня. Останній тиждень приріст нових хворих коронавірусом на добу становить близько тисячі осіб, тоді як, до цього показники були в 2-3 рази нижче.

За словами Кузіна, погіршення спостерігається в декількох регіонах, що і "псує" загальну картину. При цьому ніякого локдауну з вересня не планується.

"Є регіони, в яких ми дійсно спостерігаємо погіршення епідеміологічної ситуації, або ті, щодо яких ми більш ретельно відстежуємо контактних або стежимо за тією чи іншою ситуацією. Однак говорити про те, що з 4-го або 5-го вересня буде погіршення епідеміологічної ситуації або буде введений локдаун, такої інформації зараз немає", - уточнив санлікар.

Кузін додав, що за світовим досвідом, посилення карантину відбувається наприкінці осені - початку зими. Тому вересень дає час вивчити обстановку. І, якщо й будуть вжиті заходи щодо посилення обмежень, то окремо в кожній області, а не в країні в цілому.

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