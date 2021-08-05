Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что ждет украинцев осенью

Игорь Кузин - главный санитарный врач Украины оценил возможность локдауна в стране и рассказал о продлении карантина. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на UA: Українське радіо.

Как рассказал Игорь Кузин, сейчас ситуация с заболеваемостью Covid-19 ухудшается. С каждым днем наблюдается рост в 10-15 новых случаев заболевания. Если несколько недель назад штамм "Дельта" был выявлен 17 раз, то сегодня 147 официально подтвержденных случаев.

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Но не смотря на это, врач уверяет, что сейчас ситуация в стране стабильная и МОЗ не готовится к закрытию на новый локдаун.

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"Несмотря на рост заболеваемости, ситуация контролируется, людям оказывается медицинская помощь и вспышка локализуется на уровне общин или кластеров тех или иных областей, сообщил Игорь Кузин.

Также, главный санитарный врач Украины заявил, что карантин после 31 числа будет продлен, поскольку к нему привязано множество процессов, которые происходят в государстве.

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