Симптомы при заражении штаммом "Дельта" отличаются от симптомов, которые вызывают другие виды коронавируса

По миру распространяется новый, супер-заразный штамм коронавируса – "Дельта". Его уже зафиксировали в почти 100 странах мира, среди которых и Украина.

Как его отличить от других штаммов рассказали в Минздраве.

Как сообщили в Минздраве, лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк являются распространенными симптомами "Дельты", тогда как кашель и потеря обоняния или вкуса – менее распространены.

Сообщается также о более серьезных симптомах, включая нарушения слуха, желудочно-кишечные проблемы и образование сгустков крови, что приводит к гибели тканей и гангрене.

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что всего 10 секунд надо для того, чтобы заразиться новым штаммом коронавируса "Дельта".

Концентрация вируса в крови зараженного человека от штамма "Дельта" в 1000 раз больше. Это означает, что у больного гораздо большая вероятность выделять вирус во внешнюю среду, что способствует распространению инфекции среди других людей.

В Украине растет число инфицированных штаммом Дельта. Каждый день врачи фиксируют по 10-15 новых случаев заражения инфекцией. На данный момент в Украине официально зарегистрировано 143 случая заражения штаммом Дельта.

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