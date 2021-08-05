Симптомы при заражении штаммом "Дельта" отличаются от симптомов, которые вызывают другие виды коронавируса
По миру распространяется новый, супер-заразный штамм коронавируса – "Дельта". Его уже зафиксировали в почти 100 странах мира, среди которых и Украина.
Как его отличить от других штаммов рассказали в Минздраве.
Как сообщили в Минздраве, лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк являются распространенными симптомами "Дельты", тогда как кашель и потеря обоняния или вкуса – менее распространены.
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Сообщается также о более серьезных симптомах, включая нарушения слуха, желудочно-кишечные проблемы и образование сгустков крови, что приводит к гибели тканей и гангрене.
Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что всего 10 секунд надо для того, чтобы заразиться новым штаммом коронавируса "Дельта".
Концентрация вируса в крови зараженного человека от штамма "Дельта" в 1000 раз больше. Это означает, что у больного гораздо большая вероятность выделять вирус во внешнюю среду, что способствует распространению инфекции среди других людей.
В Украине растет число инфицированных штаммом Дельта. Каждый день врачи фиксируют по 10-15 новых случаев заражения инфекцией. На данный момент в Украине официально зарегистрировано 143 случая заражения штаммом Дельта.
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