5 августа начинают действовать новые правила въезда в Украину и прохождения через контрольные пункты на оккупированном Донбассе и через админграницу с Крымом
Об этом сообщил официальный сайт Госпогранслужбы. Изменения предусмотрено постановлением КМУ от 28 июля 2021 № 787.
Главным изменением является введение самоизоляции, что касается как граждан Украины, так и иностранцев.
При этом есть ряд исключений. Проходить самоизоляцию не должны:
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- лица младше 18 лет;
- граждане Украины, которые выехали за границу до 4 августа 2021 включительно;
- члены официальных делегаций иностранных государств, сотрудники международных организаций;
- работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств;
- военнослужащие (подразделений) вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил или прибывают по приглашению Министерства обороны;
- участники внешнего независимого оценивания, лица, которые намерены поступить в учреждения образования, в том числе на курсы (отделения) по подготовке к вступлению в государственных высших учебных заведений, а также родители (усыновители), опекуны, попечители, или другие уполномоченные лица, которые их сопровождают;
- водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;
- лица, имеющие документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, или международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19;
- граждане Украины, которые имеют выданный в установленном Минздравом порядке документ, подтверждающий получение одной дозы вакцины от COVID-19, включенной ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;
- и другие категории граждан, в соответствии с утвержденными исключениями.
Что касается иностранцев и лиц без гражданства, то чтобы попасть в Украину они по-прежнему должны предъявить страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест, сделанные не более чем за 72 часа до въезда, или справку о полной вакцинации вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.
Самоизоляция начинается через 72 часа после прибытия в Украину. При пересечении границы иностранец должен установить и активировать приложение "Вдома". Тех, кто этого не сделает, в Украину не пустят.
Граждане Украины, которые прибывают из оккупированных территорий (через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях или из Крыма), также обязаны установить и активировать мобильное приложение "Вдома" и пойти на самоизоляцию (10 дней). Если кто-то не может установить это приложение, то попадет под обсервацию.
Самоизоляция или обсервация начинается через 72 часа после пересечения границы или прохождения КПВВ на линии разграничения или админграиницы с Крымом. Самоизоляция или обсервация не применяется или прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID (методом ПЦР или экспресс-тестированием), кроме лиц, прибывших из России или Индии.
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