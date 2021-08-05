5 августа начинают действовать новые правила въезда в Украину и прохождения через контрольные пункты на оккупированном Донбассе и через админграницу с Крымом

Об этом сообщил официальный сайт Госпогранслужбы. Изменения предусмотрено постановлением КМУ от 28 июля 2021 № 787.

Главным изменением является введение самоизоляции, что касается как граждан Украины, так и иностранцев.

люди украинцы туристы заробитчане аэропорт

При этом есть ряд исключений. Проходить самоизоляцию не должны:

Популярные статьи сейчас

Галкин подарил Пугачевой украинского "красавца", Примадонна расцвела на глазах: "Ну спасибо, муженек!"

Данилко объяснил феномен успеха Олега Винника и "уколол" Скрипку: "Не будут под это танцевать"

Оборвалась жизнь знаменитого российского певца, выяснена причина: "Жаль, что нельзя…"

Избранница "Холостяка" Анна Богдан поссорилась с его экс-фавориткой: "Ты бы про свою свадьбу думала"

Победитель "МастерШеф" раскрыл печальные подробности романа с участницей "Холостяка": "Уволили"
Показать еще
  • лица младше 18 лет;
  • граждане Украины, которые выехали за границу до 4 августа 2021 включительно;
  • члены официальных делегаций иностранных государств, сотрудники международных организаций;
  • работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств;
  • военнослужащие (подразделений) вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил или прибывают по приглашению Министерства обороны;
  • участники внешнего независимого оценивания, лица, которые намерены поступить в учреждения образования, в том числе на курсы (отделения) по подготовке к вступлению в государственных высших учебных заведений, а также родители (усыновители), опекуны, попечители, или другие уполномоченные лица, которые их сопровождают;
  • водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;
  • лица, имеющие документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, или международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19;
  • граждане Украины, которые имеют выданный в установленном Минздравом порядке документ, подтверждающий получение одной дозы вакцины от COVID-19, включенной ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;
  • и другие категории граждан, в соответствии с утвержденными исключениями.

Что касается иностранцев и лиц без гражданства, то чтобы попасть в Украину они по-прежнему должны предъявить страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест, сделанные не более чем за 72 часа до въезда, или справку о полной вакцинации вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Самоизоляция начинается через 72 часа после прибытия в Украину. При пересечении границы иностранец должен установить и активировать приложение "Вдома". Тех, кто этого не сделает, в Украину не пустят.

Граждане Украины, которые прибывают из оккупированных территорий (через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях или из Крыма), также обязаны установить и активировать мобильное приложение "Вдома" и пойти на самоизоляцию (10 дней). Если кто-то не может установить это приложение, то попадет под обсервацию.

люди украинцы туристы заробитчане аэропорт

Самоизоляция или обсервация начинается через 72 часа после пересечения границы или прохождения КПВВ на линии разграничения или админграиницы с Крымом. Самоизоляция или обсервация не применяется или прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID (методом ПЦР или экспресс-тестированием), кроме лиц, прибывших из России или Индии.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин предупредил, что локдаун в Украине может наступить уже этой осенью. Много опасений вызывает штамм короновируса "Дельта", который уже регистрируют в нашей стране.

По данным других стран, "Дельта" вызывает большие и быстрые вспышки.

Напомним, в Раде проговорились о новом локдауне, названы сроки: "Эта зараза не уйдет"

Как сообщала Politeka, минздрав анонсировал продление карантина: ситуация с ковидом ухудшается.

Также Politeka писала, что главный санврач рассказал, когда ждать ужесточения карантина.