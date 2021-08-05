5 августа начинают действовать новые правила въезда в Украину и прохождения через контрольные пункты на оккупированном Донбассе и через админграницу с Крымом

Об этом сообщил официальный сайт Госпогранслужбы. Изменения предусмотрено постановлением КМУ от 28 июля 2021 № 787.

Главным изменением является введение самоизоляции, что касается как граждан Украины, так и иностранцев.

При этом есть ряд исключений. Проходить самоизоляцию не должны:

лица младше 18 лет;

граждане Украины, которые выехали за границу до 4 августа 2021 включительно;

члены официальных делегаций иностранных государств, сотрудники международных организаций;

работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств;

военнослужащие (подразделений) вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил или прибывают по приглашению Министерства обороны;

участники внешнего независимого оценивания, лица, которые намерены поступить в учреждения образования, в том числе на курсы (отделения) по подготовке к вступлению в государственных высших учебных заведений, а также родители (усыновители), опекуны, попечители, или другие уполномоченные лица, которые их сопровождают;

водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;

лица, имеющие документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, или международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19;

граждане Украины, которые имеют выданный в установленном Минздравом порядке документ, подтверждающий получение одной дозы вакцины от COVID-19, включенной ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;

и другие категории граждан, в соответствии с утвержденными исключениями.

Что касается иностранцев и лиц без гражданства, то чтобы попасть в Украину они по-прежнему должны предъявить страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест, сделанные не более чем за 72 часа до въезда, или справку о полной вакцинации вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Самоизоляция начинается через 72 часа после прибытия в Украину. При пересечении границы иностранец должен установить и активировать приложение "Вдома". Тех, кто этого не сделает, в Украину не пустят.

Граждане Украины, которые прибывают из оккупированных территорий (через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях или из Крыма), также обязаны установить и активировать мобильное приложение "Вдома" и пойти на самоизоляцию (10 дней). Если кто-то не может установить это приложение, то попадет под обсервацию.

Самоизоляция или обсервация начинается через 72 часа после пересечения границы или прохождения КПВВ на линии разграничения или админграиницы с Крымом. Самоизоляция или обсервация не применяется или прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID (методом ПЦР или экспресс-тестированием), кроме лиц, прибывших из России или Индии.

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