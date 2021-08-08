Киянин вигнав на вулицю дружину з дочкою

До поліцейських звернулася мешканка Голосіївського району з 16-річною дочкою з проханням допомогти.

Вони просили їх сховати від домашнього ґвалтівника, поки вони не знайдуть житло.

45-річна жінка повідомила поліцейським, що чоловік не пускає їх в квартиру і вони залишилися на вулиці без речей, передає «Голос».

62-річний чоловік пояснив співробітникам поліції, що не хоче більше жити з жінкою і буде розлучатися з нею.

Киянку з підлітком доставили в кризову кімнату.

Правоохоронці склали адміністративний протокол за статтею 173-2 кодексу України Про адміністративні правопорушення.

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Поліція Києва шукає чоловіка, якого підозрюють у вчиненні грабежу та згвалтування, передає "Київ Оперативний".

«У разі виявлення або наявності інформації щодо місцезнаходження даного громадянина прохання терміново повідомити співробітників відділу кримінальної поліції Голосіївського УП: 0633229385, 0632451224 або 102», — йдеться в повідомленні.

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