Киянин вигнав на вулицю дружину з дочкою
До поліцейських звернулася мешканка Голосіївського району з 16-річною дочкою з проханням допомогти.
Вони просили їх сховати від домашнього ґвалтівника, поки вони не знайдуть житло.
45-річна жінка повідомила поліцейським, що чоловік не пускає їх в квартиру і вони залишилися на вулиці без речей, передає «Голос».
62-річний чоловік пояснив співробітникам поліції, що не хоче більше жити з жінкою і буде розлучатися з нею.
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«У разі виявлення або наявності інформації щодо місцезнаходження даного громадянина прохання терміново повідомити співробітників відділу кримінальної поліції Голосіївського УП: 0633229385, 0632451224 або 102», — йдеться в повідомленні.
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