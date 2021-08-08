Киевлянин выгнал на улицу жену с дочерью
К полицейским обратилась жительница Голосеевского района с 16-летней дочерью с просьбой помочь.
Они просили их спрятать от домашнего насильника, пока они не найдут жилье.
45-летняя женщина сообщила полицейским, что муж не пускает их в квартиру и они остались на улице без вещей, передает «Голос».
62-летний мужчина объяснил сотрудникам полиции, что не хочет больше жить с женщиной и будет разводиться с ней.
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Киевлянку с подростком доставили в кризисную комнату.
Правоохранители составили административный протокол по статье 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
К слову, в Киеве разыскивают опасного мужчину
Полиция Киева ищет мужчину, которого подозревают в совершении грабежа и изнасилования, передает «Киев Оперативный».
«В случае выявления или наличии информации относительно местонахождения данного гражданина просьба срочно сообщить сотрудников отдела криминальной полиции Голосеевского УП: 0633229385, 0632451224 или 102», — говорится в сообщении.
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