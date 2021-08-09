З понеділка погода в Україні продовжить мучити українців дощами і сильною спекою

Як передає Politeka.net, згідно з даними Укргідрометцентру, в понеділок, 9 серпня, дощі пройдуть тільки в декількох областях. Велика частина України зможе перепочити від опадів, які з вівторка знову атакують країну.

За прогнозом, дощі в понеділок очікуються в західних регіонах, а також в Донецькій і Харківській областях. Температура повітря буде коливатися в залежності від регіону. На Заході все ще зберігатиметься комфортна літня температура в районі 24-27 градусів.

А ось у східних областях продовжить господарювати сильна спека. В окремих областях температура підніметься до 34 градусів. Не полегшить ситуацію навіть дощ.

У центрі і на півдні в понеділок очікується близько 29-31 градуса. Опадів не передбачається.

Додамо, що вже у вівторок дощі увірвуться в східні, південні та центральні області. При цьому на заході буде дуже сонячно і тепло.

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