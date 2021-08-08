Відразу два популярних українських курорти стали жертвами стихії

Як передає Politeka.net з посиланням на "Обозреватель", негода наробила лиха на популярних курортах Залізний порт і Кирилівка, де люблять відпочивати українці.

В результаті сильних злив в населених пунктах опинилися затопленими цілі вулиці і бази відпочинку. 7 серпня в регіоні були сильні дощі, які супроводжувалися сильним шквальним вітром. Відзначається, що вулиці в населених пунктах буквально перетворилися на річки. Втім, відпочиваючі не розгубилися і влаштували розваги на затоплених ділянках.

Так, в мережі з'явилися фото, де діти на надувних колах плавали у величезних калюжах. Щоб дістатися до пляжу туристам доводилося долати відстань від баз відпочинку по щиколотки у воді.

Відомо, що рятувальники активно працюють над усуненням наслідків негоди. За допомогою мотопомп рятувальники відкачали близько 600 куб. м води з приватних домоволодінь.

Нагадаємо, що у мережі показали кадри "снігових" заметів на українській трасі на початку серпня.

Ще Politeka писала, що після грозових дощів з градом негода вдарить з новою силою, термінове попередження.

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