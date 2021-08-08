Погода в Україні 8 серпня дозволить українцям перепочити від пекельної спеки і в той же час - ні грозових дощів, ні градів

Як передає Politeka.net, згідно з даними Укргідрометцентру у неділю, 8 серпня, погода в Україні буде сприятливою - комфотні +30 і жодних опадів та катаклізмів. На заході злегка прохолодніше, ніж на сході.

Так, у Житомирі, Вінниці, Хмельницькому, Рівному, Тернополі, Луцьку, Львові, Івано-Франківську, Чернівцях та Ужгороді очікується сонячна погода, стовпчики термометрів покажуть 27-30 градусів вдень та 11-14 градусів вночі.

У центральних і північних регіонах буде така ж картина, як і на заході.

На сході і півдні прогріється трохи більше: вдень тут температура повітря складе до 33 градусів, а вночі – 20.

У Києві погода 8 серпня буде сонячною, без опадів. Вдень очікується 27-29 градусів, вночі – 13-15. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду.

Нагадаємо, за прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня, в середині серпня в Україну повернеться сильна спека - до + 40 градусів, при майже повній відсутності хмар. Правда, потім очікується різке похолодання. З 18 серпня «запахне осінню», а температура знизиться до 20-22 градусів, зазначає синоптик.

Нагадаємо, що грозові зливи змінять вектор, атакувавши нові області: які регіони накриє негода

Як повідомляла Politeka, "сезон дощів" атакував українську область: синоптики попередили про Грозовий фронт.

Також Politeka писала, що сильні дощі накрили українську область, вулиці під водою: красномовні кадри.