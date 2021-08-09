С понедельника погода в Украине продолжит мучить украинцев дождями и сильной жарой

Как передает Politeka.net, согласно данным Укргидрометцентра, в понедельник, 9 августа, дожди пройдут только в нескольких областях. Большая часть Украины сможет передохнуть от осадков, которые со вторника вновь атакуют страну.

По прогнозу, дожди в понедельник ожидаются в западных регионах, а также в Донецкой и Харьковской областях. Температура воздуха будет колебаться в зависимости от региона. На Западе все еще будет сохраняться комфортная летняя температура в районе 24-27 градусов.

А вот в восточных областях продолжит хозяйствовать сильная жара. В отдельных областях температура поднимется до 34 градусов. Не облегчит ситуацию даже дождь.

В Центре и на Юге в понедельник ожидается около 29-31 градуса. Осадков не предвидится.

Добавим, что уже во вторник дожди ворвутся в восточные, южные и центральные области. При этом на Западе будет очень солнечно и тепло.

Напомним, что дожди отменяются, озвучен новый прогноз: «Комфортные +30 и…».

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