Адаптивний карантин в Україні може бути продовжений ще на два місяці

З відповідною пропозицією МОЗ планує найближчим часом звернутися до Кабінету Міністрів, повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву голови МОЗ Віктора Ляшка.

Міністр розповів, що його відомство зараз спільно з Міністерством освіти і науки займається підготовкою до старту нового навчального року. На тлі цього постало питання про введення додаткових карантинних обмежень.

Ляшко уточнив, що зараз в країні діють адаптивні карантинні обмеження, які вводилися на термін до кінця літа. Однак, вже зрозуміло, що їх потрібно буде продовжувати. Міністр підкреслив, що при ухваленні рішення в Міністерстві охорони здоров'я враховували ситуацію в європейському регіоні в цілому, а також заходи, прийняті іншими країнами.

«В Україні також треба буде продовжити як мінімум на два місяці», - заявив міністр.

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При цьому він уточнив, що якщо Україні вдасться зберегти зелений рівень епідемічної небезпеки, новий навчальний рік може початися без додаткових карантинних обмежень. У навчальних закладах діятимуть лише загальні карантинні правила для всіх громадських закладів.

Згідно з планом уряду, в майбутньому якщо ситуація з кількістю заражених в тому чи іншому регіоні буде погіршуватися, свою роботу без додаткових обмежень зможуть продовжувати тільки навчальні заклади, в яких вакцинуються як мінімум 80% педагогів.

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Ляшко уточнив, що на сьогоднішній день лише в окремих регіонах України вакцинувалися більше 50% педагогів.

Нагадаємо, повний локдаун в Україні з 4 вересня, в МОЗ розкрили плани.

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