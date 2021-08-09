Адаптивный карантин в Украине может быть продлен еще на два месяца

С соответствующим предложением Минздрав планирует в ближайшее время обратиться к Кабинету Министров, сообщает Укринформ со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко.

Министр рассказал, что его ведомство сейчас совместно с Министерством образования и науки занимается подготовкой к старту нового учебного года. На фоне этого встал вопрос о введении дополнительных карантинных ограничений.

Ляшко уточнил, что сейчас в стране действуют адаптивные карантинные ограничения, которые вводились на срок до конца лета. Однако, уже понятно, что их нужно будет продлять. Министр подчеркнул, что при принятии решения в Минздраве учитывали ситуацию в европейском регионе в целом, а также меры, принятые другими странами.

«В Украине также надо будет продлить как минимум на два месяца», - заявил министр.

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При этом он уточнил, что если Украине удастся сохранить зеленый уровень эпидемической опасности, новый учебный год может начаться без дополнительных карантинных ограничений. В учебных заведениях будут действовать только общие карантинные правила для всех общественных заведений.

Согласно плану правительства, в будущем если ситуация с количеством зараженных в том или ином регионе будет ухудшаться, свою работу без дополнительных ограничений смогут продолжать только учебные заведения, в которых вакцинируются как минимум 80% педагогов.

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Ляшко уточнил, что на сегодняшний день лишь в отдельных регионах Украины вакцинировались более 50% педагогов.

Напомним, полный локдаун в Украине с 4 сентября, в Минздраве раскрыли планы.

Как сообщала Politeka, в Украине нашли 143 случая заражения "Дельтой": в Минздраве сделали заявление.

Также Politeka писала, что новый локдаун из-за штамма "Дельта": в Минздраве сообщили, что ждет украинцев.