За даним фактом відкрито кримінальне провадження

У Житомирі в одному з мікрорайонів водій мікроавтобуса на світанку під'їхав до житлового будинку, припаркувався на тротуарі і намагався заїхати на клумбу з квітами. Жителі квартири на першому поверсі зробили йому зауваження, через що чоловік розлютився і захотів помститися за зауваження.

Деталі скандалу, розповіли в співтоваристві на Facebook.

Інцидент стався рано вранці 9 серпня на польському бульварі в Житомирі. Агресивний чоловік розлютився через зауваження і почав бити лопатою вікна сусідам на першому поверсі близько п'ятої години ранку.

Перелякані люди почали кричати і кликати на допомогу, а дебошира намагалися зупинити і пояснити, що в квартирах знаходяться діти.

На кадрах відео видно, що чоловік схопив лопату та лопатою б'є вікна, влаштувавши погром, лається з жінками, а після цього сідає в свій мікроавтобус, голосно вмикає музику, сигналить і їде геть.

За словами очевидців, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, але за кермо йому це сісти не завадило. Номерні знаки автомобіля перелякані сусіди встигли записати і заявили на дебошира в поліцію.

Особу чоловіка, який розбив кілька вікон, встановлено. Це житель цього ж мікрорайону. На даний момент тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що чоловік атакував пасажирок в поїзді Укрзалізниці, відео.

Як повідомляла Politeka раніше, пенсіонерка вирішила "вгамувати" галасливих сусідів у Києві, відео.

Також Politeka писала, що в Одесі неадекват взявся за ніж і порізав людей на зупинці.