За даним фактом відкрито кримінальне провадження
У Житомирі в одному з мікрорайонів водій мікроавтобуса на світанку під'їхав до житлового будинку, припаркувався на тротуарі і намагався заїхати на клумбу з квітами. Жителі квартири на першому поверсі зробили йому зауваження, через що чоловік розлютився і захотів помститися за зауваження.
Деталі скандалу, розповіли в співтоваристві на Facebook.
Інцидент стався рано вранці 9 серпня на польському бульварі в Житомирі. Агресивний чоловік розлютився через зауваження і почав бити лопатою вікна сусідам на першому поверсі близько п'ятої години ранку.
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Перелякані люди почали кричати і кликати на допомогу, а дебошира намагалися зупинити і пояснити, що в квартирах знаходяться діти.
На кадрах відео видно, що чоловік схопив лопату та лопатою б'є вікна, влаштувавши погром, лається з жінками, а після цього сідає в свій мікроавтобус, голосно вмикає музику, сигналить і їде геть.
За словами очевидців, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, але за кермо йому це сісти не завадило. Номерні знаки автомобіля перелякані сусіди встигли записати і заявили на дебошира в поліцію.
Особу чоловіка, який розбив кілька вікон, встановлено. Це житель цього ж мікрорайону. На даний момент тривають слідчі дії.
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