Так бути не повинно

У поїзді Укрзалізниці чоловік чіплявся до пасажирок - захищати їх ніхто не поспішав

Інцидент стався в поїзді Львів-Маріуполь після першої години ночі, пише Катерина Тельмащук у Фейсбук.

До п'яного бешкетника прийшов друг з іншого вагона, який включив музику в купе у дівчат.

Постраждала дівчина розповіла, що навіть після зауважень провідників і начальника поїзда чоловік продовжував поводитися неадекватно.

Пасажирка викликала поліцію на найближчу станцію, але поліцейські сказали, що у них немає підстав зняти з поїзда п'яного бешкетника, який чіплявся до дівчат.

Поліція не змогла допомогти, у підсумку дівчат просто перевели спати в інше купе.

Відео з місця інциденту можна побачити тут.

Нагадаємо, пасажири поїзда зіткнулися з новою неприємністю у вагоні.

Так, в поїзді "Укрзалізниці" сполученням Одеса-Маріуполь випало вікно в коридорі купейного вагона.

Відповідне відео опублікувала пасажирка поїзда Віталіна Яковлєва у себе в Фейсбук.

"Хочете трохи кошмару? Поїзд Одеса-Маріуполь, вагон купе випало вікно, Карл!!! Укрзалізниця-Ukrzaliznytsia ви в своєму розумі? Це безпека пасажирів!!!» ,- написала обурена жінка.

Інші користувачі соцмереж назвали побачене "інноваційною системою кондиціонування", адже як відомо в поїздах влітку завжди душно і жарко.

До слова, пасажир показав, як виглядає " люкс "від Укрзалізниці:"смердить сечею і +80".

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