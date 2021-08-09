У поїзді Укрзалізниці чоловік чіплявся до пасажирок - захищати їх ніхто не поспішав
Інцидент стався в поїзді Львів-Маріуполь після першої години ночі, пише Катерина Тельмащук у Фейсбук.
До п'яного бешкетника прийшов друг з іншого вагона, який включив музику в купе у дівчат.
Постраждала дівчина розповіла, що навіть після зауважень провідників і начальника поїзда чоловік продовжував поводитися неадекватно.
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Пасажирка викликала поліцію на найближчу станцію, але поліцейські сказали, що у них немає підстав зняти з поїзда п'яного бешкетника, який чіплявся до дівчат.
Поліція не змогла допомогти, у підсумку дівчат просто перевели спати в інше купе.
Відео з місця інциденту можна побачити тут.
Нагадаємо, пасажири поїзда зіткнулися з новою неприємністю у вагоні.
Так, в поїзді "Укрзалізниці" сполученням Одеса-Маріуполь випало вікно в коридорі купейного вагона.
Відповідне відео опублікувала пасажирка поїзда Віталіна Яковлєва у себе в Фейсбук.
"Хочете трохи кошмару? Поїзд Одеса-Маріуполь, вагон купе випало вікно, Карл!!! Укрзалізниця-Ukrzaliznytsia ви в своєму розумі? Це безпека пасажирів!!!» ,- написала обурена жінка.
Інші користувачі соцмереж назвали побачене "інноваційною системою кондиціонування", адже як відомо в поїздах влітку завжди душно і жарко.
До слова, пасажир показав, як виглядає " люкс "від Укрзалізниці:"смердить сечею і +80".
Також Politeka повідомляла, що юні спортсменки розгромили вагон поїзда Дніпро-Одеса, відео бардаку