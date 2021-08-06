У Києві пенсіонерка кидала посуд у дітей з балкона

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікували очевидці у Facebook-спільноті "Типовий Київ" (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент стався на Теремках. Як розповіли свідки події, бабусі заважали діти, які грали під вікнами та вона вирішила "розібратися" з ними не виходячи з квартири.

Зі слів очевидців, спочатку вона кидалася в них праскою, а потім перейшла на посуд. Крім того, дісталося і її сусідам знизу - жінка затопила їх квартиру.

На місце інциденту викликали поліцію, але чим закінчилася історія - невідомо.

Раніше ми повідомляли, що пенсіонерці в Києві набридло терпіти нічні посиденьки під вікнами будинку і вона пішла на радикальні заходи - "озброївшись" пилкою, вона почала знищувати дерев'яну лавочку, на якій зазвичай збиралися гучні компанії.

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