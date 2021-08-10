По данному факту открыто уголовное производство

В Житомире в одном из микрорайонов водитель микроавтобуса на рассвете подъехал к жилому дому, припарковался на тротуаре и пытался заехать на клумбу с цветами. Жители квартиры на первом этаже сделали ему замечание, из-за чего мужчина взбесился и захотел отомстить за замечание.

Детали скандала, рассказали в сообществе на Facebook.

Инцидент произошел рано утром 9 августа на Польском Бульваре в Житомире. Агрессивный мужчина разозлился из-за замечания и начал бить лопатой окна соседям на первом этаже около пяти часов утра.

Перепуганные люди начали кричать и звать на помощь, а дебошира пытались остановить и объяснить, что в квартирах находятся дети.

На кадрах видео видно, что мужчина схватил лопату и бьет окна, устроив погром, ругается с женщинами, а после этого садится в свой микроавтобус, громко включает музыку, сигналит и уезжает прочь.

По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, но за руль ему это сесть не помешало. Номерные знаки автомобиля перепуганные соседи успели записать и заявили на дебошира в полицию.

Личность мужчины, который разбил несколько окон, установлена. Это житель этого же микрорайона. На данный момент продолжаются следственные действия.

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