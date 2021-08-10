У Києві черговий медик відмовився без грошей надавати допомогу підлітку

14-річному хлопцеві стало погано: він абсолютно не міг ковтати. Швидка по телефону відправила до найближчого чергового лора в Київ, але той надавати допомогу відмовився. Мовляв, ні направлення, ні місцевої прописки, зате запропонував "допомогу" за гроші. Мовляв за все потрібно платити.

Деталі інциденту розповіли в програмі "Сніданок 1+1".

14-річному синові Тетяни Рачковської раптово стало погано - підліток абсолютно не міг ковтати. Сім'я проживає в Бучі Київської області і хлопчикові негайно викликали швидку допомогу. Однак з'ясувалося, що в Бучі того вечора не було жодного чергового лора і пацієнта направили до Києва, в першу дитячу міську лікарню на вулиці Богатирській.

Черговий лікар відмовився надавати допомогу дитині і сказав, що пацієнт не з Києва і у нього немає направлення в лікарню. А потім запропонував мамі провести огляд за гроші - 300 гривень.

Тетяна Рачковська відразу ж зателефонувала на гарячу лінію МОЗ. Після довгих суперечок лікар все ж оглянув її сина і дав направлення в "ОХМАТДИТ".

Як пояснює адвокат Лаврентій Царук, за ненадання медичної допомоги є кримінальна відповідальність. Лікар зобов'язаний безкоштовно надати допомогу в екстрених випадках і вимагати за це гроші – не має права.

Нагадаємо, що жінка нарвалася на ніж, захищаючи коханого.

Як повідомляла Politeka, швидка кинула пораненого підлітка, він не вижив.

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