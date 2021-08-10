В Киеве дежурный медик отказался без денег оказывать помощь подростку

14-летнему парню стало плохо: он совершенно не мог глотать. Скорая по телефону отправила к ближайшему дежурному лору в Киев, но тот оказывать помощь отказался. Мол, ни направления, ни местной прописки, зато предложил "помощь" за деньги. Мол за все надо платить.

Детали инцидента рассказали в программе "Сніданок 1+1".

14-летнему сыну Татьяны Рачковской внезапно стало плохо – подросток совершенно не мог глотать. Семья проживает в Буче Киевской области и мальчику немедленно вызвали скорую помощь. Однако выяснилось, что в Буче в тот вечер не было ни одного дежурного ЛОРа и пациента направили в Киев, в Первую детскую городскую больницу на улице Богатырской.

Дежурный врач отказался оказывать помощь ребенку и сказал, что пациент не из Киева и у него нет направления в больницу. А потом предложил маме провести осмотр за деньги – 300 гривен.

Татьяна Рачковская сразу же позвонила на горячую линию Минздрава. После долгих препирательств врач все же осмотрел ее сына и дал направление в "Охматдет".

Как объясняет адвокат Лаврентий Царук, за неоказание медицинской помощи есть уголовная ответственность. Врач обязан бесплатно оказать помощь в экстренных случаях и требовать за это деньги – не имеет права.

Напомним, что женщина нарвалась на нож, защищая возлюбленного.

Как сообщала Politeka, скорая бросила раненого подростка, он не выжил.

Также Politeka писала, что врачи бросили девочку, отказав ей в госпитализации.