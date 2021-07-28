У Дрогобичі помер 16-річний підліток Гліб Гаркуша

Він напередодні перелазив через металеву огорожу і зачепився ногою. Хлопець одразу попросив викликати йому швидку. Однак медики не відповідали на дзвінок.

Про цю трагічну історію пише місцеве видання "Медіа Дрогобиччина".

Відомо, що молодий чоловік відпочивав з друзями в центрі Дрогобича. Згодом він вирішив перелізти через металевий паркан. Раптом решітка деформувалася під його вагою. У підсумку підлітку проткнуло ногу до кістки.

Мати розповідає, що її син ще був у свідомості і просив викликати швидку. Однак через 5-7 хвилин його стан погіршився.

Товариш Гліба зміг перелізти через паркан і хотів допомогти хлопцеві. Іншим друзям сказав дзвонити в швидку, але медики відповіли аж через 20 хвилин.

Це сталося 12 липня, але розголосу інцидент отримав зараз. Мати неповнолітнього ніяк не наважувалася розповісти про його смерть. Жінка впевнена, що її сина можна було врятувати, якби йому вчасно надали медичну допомогу, проте друзі Гліба не змогли додзвонитися ні в одну з екстрених служб.

Мати розповідає, що Гліб дуже важко дихав. Але оператор, до якого вдалося додзвонитися, замість того, щоб допомогти, обурювався, що нібито там приватна територія і швидка туди не зможе приїхати.

Коли приїхали медики, то Гліб вже був мертвий. Алла Гаркуша каже, що лікар навіть не вийшов зі службового авто. А медична сестра скаржилася, що не зможе перелізти через паркан. Підлітку допомогли тільки друзі та їхні родичі.

Жінка планує подавати до суду на медиків. Вона хоче, щоб більше подібна трагедія не повторилася.

Нагадаємо, що жінка нарвалася на ніж, захищаючи коханого.

Як повідомляла Politeka, чоловік жорстоко побив дітей, хлопчик і дівчинка не вижили.

Також Politeka писала, що чоловіки влаштували розбірки в магазині, розмахуючи серпом і ножем.