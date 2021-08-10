Екранну кар'єру актриса почала в 1975-му, хоча до цього працювала банківським клерком

У Мехіко померла зірка "мильних опер" Ісабель Мартінес. Це стало справжнім потрясінням яскравому світу латиноамериканських надривних серіалів і комедій.

Як передає El Universal, причиною смерті артистки став інфаркт.

Мартінес була актрисою кіно, ТБ і театру, якому віддала чверть століття. І де отримала прізвисько Тарабілья, так як померла вміла говорити з неймовірною швидкістю, але при цьому виразно.

Ізабель Мартінес почала свою кар'єру в 1975 році в якості ведучої програми "Saber y hace", вона стала однією з найяскравіших комедійних актрис свого часу, працювала в різних комедійних шоу.

На її рахунку-десятки теленовел, серед яких наш глядач може знати покійну за ролями Куберти в "Марії з передмістя" і Наді в "Розі Гваделупи".

Вона була обожнювана багатьма глядачами, які залишають в мережі слова підтримки і співчуття її рідним: "Нехай Бог дасть їй світло і вічний мир, а її родині і друзям розраду і силу", "Спочивай з миром велика актриса", "Вона була дуже хорошою актрисою, нехай береже її Бог у своїй святій славі".

Нагадаємо, що помер найстаріший югославський, хорватський актор і театральний режисер Міше Мартинович.

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