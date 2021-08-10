Экранную карьеру актриса начала в 1975-м, хотя до этого работала банковским клерком

В Мехико умерла звезда "мыльных опер" Исабель Мартинес. Это стало настоящим потрясением яркому миру латиноамериканских надрывных сериалов и комедий.

Как передает El Universal, причиной смерти артистки стал инфаркт.

Мартинес была актрисой кино, ТВ и театра, которому отдала четверть века. И где получила прозвище Тарабилья, так как умерла говорить с невероятной скоростью, но при этом внятно.

Изабель Мартинес начала свою карьеру в 1975 году в качестве ведущей программы "Saber y hace", она стала одной из самых ярких комедийных актрис своего времени, работала в различных комедийных шоу.

На ее счету - десятки теленовел, среди которых наш зритель может знать усопшую по ролям Куберты в "Марии из предместья" и Нади в "Розе Гваделупы".

Она была обожаемая многими зрителями, которые оставляют в сети слова поддержки и сочуствия ее родным: "Пусть Бог даст ей свет и вечный мир, а ее семье и друзьям утешение и силу", "Покойся с миром великая актриса", "Она была очень хорошей актрисой, да хранит ее Бог в своей святой славе".

Напомним, что умер старейший югославский, хорватский актер и театральный режиссер Мише Мартинович.

Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.

Также Politeka писала, что индийский актер-ветеран Анулам Шийям умер в возрасте 63 лет.