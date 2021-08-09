Раптово світ кіно облетіла трагічна звістка

Індійський актор-ветеран Анулам Шійям помер у віці 63 років 8 серпня в Мумбаї. Він славився на весь світ колоритними ролями лиходіїв, яких майстерно втілював на екранах.

Про це повідомляє Times of India.

"Нам буде дуже не вистачати його. Ніхто не зможе зіграти роль Тхакура Саджана Сінгха краще, ніж він, він завжди буде в нашому серці. RIP", - написав у Твіттер актор Крішна Сінгх.

Кілька днів тому він був госпіталізований з приводу проблем з нирками і перебував у відділенні інтенсивної терапії. Його стан погіршився і через кілька днів той не міг самостійно дихати, тому його перевели апарат ШВЛ. Причиною смерті названа поліорганна недостатність.

Відомо, що в березні минулого року актора також госпіталізували через серйозні проблеми з нирками. Його брат навіть звернувся за грошовою допомогою, оскільки вони намагалися оплатити лікарняні рахунки. Після одужання акторові довелося регулярно проходити діаліз, але він продовжував активно зніматися в кіно.



Кар'єру Анулам Шийям почав в 90-х з "Маленького Будди" Бертолуччі. На його подальшому рахунку-десятки кінокартин і телешоу: "Душман", хоррор Фентезі Рассела Малкахи "Прокляття гробниці Тутанхамона", серіал" Крішна Чалі Лондон"," Мільйонер з нетрів" Бойла.

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