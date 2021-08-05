Обірвалося життя яскравого представника кіно

1 серпня в рідному Дубровнику помер найстаріший югославський, хорватський актор і театральний режисер Міші Мартинович. Актор помер рівно через два місяці після свого 96-річчя.

Про це повідомляють Novosti.

Він народився 1 червня 1926 року в Дубровнику, свою акторську кар'єру почав в кінці 1940-х років на театральній сцені. Він зіграв кілька чудових ролей в театрі, а також на телебаченні і в кіно. Крім того, він поставив кілька вистав у Дубровнику.

Найвідоміша роль - Бріц в популярному серіалі 70-х "Наше містечко", що розповідає про життя невеликого прибережного хорватського міста в період до і після Другої світової війни.

Також він встиг знятися в серіалах "Чужий", "Що ми в цьому світі" і "Наше містечко", а також у фільмах "Лібертас", "Налаштовані мерці", "На терасі", "Операція Тиціан" і багатьох інших.

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