Знову доводиться публікувати непрості новини
У ніч з 10 на 11 серпня пішов з життя легендарний воротар Тоні Еспозіто. Вболівальники вперше дізналися про нього під час хокейної суперсерії 1972 року.
Про це повідомляє прес-служба Чикаго Блекхокс.
Як повідомляє видання, легендарний канадсько-американський хокейний воротар помер через рак підшлункової залози.
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"Блекхокс і Національна хокейна ліга втратили легенду в особі Тоні Еспозіто, який помер сьогодні після битви з раком підшлункової залози. Ми сумуємо разом з його дружиною Мерилін, синами Марком і Джейсоном, а також онуками Лорен і Камрін", - зазначено в повідомленні.
У команді "Чикаго", він провів 15 сезонів з 1969 по 1984 роки, ставши символом клубу. Його 35-й номер виведений з обігу. Кубок Стенлі з "Блек Хокс" голкіперу виграти не вдалося, зате він тричі ставав володарем "Везіна Трофі" (вручається кращому воротареві сезону).
Крім того, він увійшов до списку 100 великих гравців НХЛ з 1917 по 2017 роки і до сих пір входить в десятку всіх голкіперів в історії ліги, які здобули найбільшу кількість перемог.
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