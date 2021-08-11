Знову доводиться публікувати непрості новини

У ніч з 10 на 11 серпня пішов з життя легендарний воротар Тоні Еспозіто. Вболівальники вперше дізналися про нього під час хокейної суперсерії 1972 року.

Про це повідомляє прес-служба Чикаго Блекхокс.

Як повідомляє видання, легендарний канадсько-американський хокейний воротар помер через рак підшлункової залози.

"Блекхокс і Національна хокейна ліга втратили легенду в особі Тоні Еспозіто, який помер сьогодні після битви з раком підшлункової залози. Ми сумуємо разом з його дружиною Мерилін, синами Марком і Джейсоном, а також онуками Лорен і Камрін", - зазначено в повідомленні.

У команді "Чикаго", він провів 15 сезонів з 1969 по 1984 роки, ставши символом клубу. Його 35-й номер виведений з обігу. Кубок Стенлі з "Блек Хокс" голкіперу виграти не вдалося, зате він тричі ставав володарем "Везіна Трофі" (вручається кращому воротареві сезону).

Крім того, він увійшов до списку 100 великих гравців НХЛ з 1917 по 2017 роки і до сих пір входить в десятку всіх голкіперів в історії ліги, які здобули найбільшу кількість перемог.



Нагадаємо, що помер найстаріший югославський, хорватський актор і театральний режисер Міше Мартинович.

Як повідомляла Politeka, зірка легендарного фільму "Сімнадцять миттєвостей весни" помер на 73-му році життя.

Також Politeka писала, що індійський актор-ветеран Анулам Шійям помер у віці 63 років.