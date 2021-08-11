Снова приходится публиковать непростые новости
В ночь с 10 на 11 августа ушел из жизни легендарный вратарь Тони Эспозито. Болельщики впервые узнали о нем во время хокейной Суперсерии 1972 года.
Об этом сообщает пресс-служба Чикаго Блэкхокс.
Как сообщает издание, легендарный канадско-американский хоккейный вратарь умер из-за рака поджелудочной железы.
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"Блэкхокс и Национальная хоккейная лига потеряли легенду в лице Тони Эспозито, который скончался сегодня после битвы с раком поджелудочной железы. Мы скорбим вместе с его женой Мэрилин, сыновьями Марком и Джейсоном, а также внуками Лорен и Камрин", - указано в сообщении.
В команде "Чикаго", где провел 15 сезонов с 1969 по 1984 годы, став символом клуба. Его 35-й номер выведен из обращения. Кубок Стэнли с "Блэк Хокс" голкиперу выиграть не удалось, зато он трижды становился обладателем "Везина Трофи" (вручают лучшему вратарю сезона).
Кроме того, он вошел в список 100 великих игроков НХЛ с 1917 по 2017 годы и до сих пор входит в десятку всех голкиперов в истории лиги, одержавших наибольшее количество побед.
Напомним, что умер старейший югославский, хорватский актер и театральный режиссер Мише Мартинович.
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Также Politeka писала, что индийский актер-ветеран Анулам Шийям умер в возрасте 63 лет.