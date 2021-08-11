За таке порушення загрожує штраф, виправні роботи на строк до двох років або арешт до трьох років
ДТП за участю автомобіля поліції і маршрутки сталося в Києві в районі Академмістечка. Інцидент трапився перед світлофором на перетині Великої окружної та вулиці Булаховського.
Деталі повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.
Попередньо відомо, що "Skoda Rapid" патрульної поліції на швидкості врізався в задню частину маршрутки, яка почала зупинятися перед перехрестям.
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Маршрутний автобус, за словами свідків аварії, в результаті ДТП відбувся подряпинами задньої частини. Поліцейському авто пощастило менше: передня частина машини виявилася вщент розбитою. На місце прибули медики.
Вони оглянули копів, які перебували в момент аварії в салоні авто, одного з них забрали до медичного закладу для надання допомоги.
У Кримінальному кодексі передбачено покарання за порушення правил безпеки дорожнього руху, в результаті яких, зокрема, хтось отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості-це Ч.1 ст. 286.
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