За таке можуть покарати в'язницею

За таке порушення загрожує штраф, виправні роботи на строк до двох років або арешт до трьох років

ДТП за участю автомобіля поліції і маршрутки сталося в Києві в районі Академмістечка. Інцидент трапився перед світлофором на перетині Великої окружної та вулиці Булаховського.

Деталі повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

Попередньо відомо, що "Skoda Rapid" патрульної поліції на швидкості врізався в задню частину маршрутки, яка почала зупинятися перед перехрестям.

Маршрутний автобус, за словами свідків аварії, в результаті ДТП відбувся подряпинами задньої частини. Поліцейському авто пощастило менше: передня частина машини виявилася вщент розбитою. На місце прибули медики.

Вони оглянули копів, які перебували в момент аварії в салоні авто, одного з них забрали до медичного закладу для надання допомоги.

У Кримінальному кодексі передбачено покарання за порушення правил безпеки дорожнього руху, в результаті яких, зокрема, хтось отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості-це Ч.1 ст. 286.

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