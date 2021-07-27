Троє інших постраждалих все ще перебувають в одній з лікарень Польщі
Зросла кількість жертв аварії, яка сталася в суботу напередодні в Польщі за участю мікроавтобуса Volkswagen Transporter і легкового автомобіля Nissan.
Сумну звістку повідомило посольство України в Польщі.
Радник-посланник посольства України в Польщі Олег Куц зазначив, що в лікарні помер другий постраждалий у ДТП українець. Про смерть чоловіка сповістили його близьких, тепер вирішується питання про транспортування тіла на батьківщину.
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Також дипломат уточнив, що троє інших постраждалих громадян України перебувають у лікарнях. Вони мають медичну страховку, необхідну для тривалого лікування.
Справа ДТП українського мікроавтобуса перебуває на контролі посольства України у Варшаві, ЦКУ в Кракові, Департаменту консульської служби МЗС України.
Нагадаємо, що автобус з українцями потрапив у ДТП в Лодзинському воєводстві Польщі на трасі біля міста Радомсько вранці 24 липня.
За даними польської поліції, 36-річна жінка на автомобілі Nissan Qashqai виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнулася з автобусом Volkswagen. У салоні останнього їхали дев'ять осіб, семеро з яких були громадянами України. Всі їхали працювати в Радомсько.
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Як повідомляла Politeka, вантажівка влетіла в автобус, всередині знаходилося 40 пасажирів.
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