Троє інших постраждалих все ще перебувають в одній з лікарень Польщі

Зросла кількість жертв аварії, яка сталася в суботу напередодні в Польщі за участю мікроавтобуса Volkswagen Transporter і легкового автомобіля Nissan.

Сумну звістку повідомило посольство України в Польщі.

Радник-посланник посольства України в Польщі Олег Куц зазначив, що в лікарні помер другий постраждалий у ДТП українець. Про смерть чоловіка сповістили його близьких, тепер вирішується питання про транспортування тіла на батьківщину.

Також дипломат уточнив, що троє інших постраждалих громадян України перебувають у лікарнях. Вони мають медичну страховку, необхідну для тривалого лікування.

Справа ДТП українського мікроавтобуса перебуває на контролі посольства України у Варшаві, ЦКУ в Кракові, Департаменту консульської служби МЗС України.

Нагадаємо, що автобус з українцями потрапив у ДТП в Лодзинському воєводстві Польщі на трасі біля міста Радомсько вранці 24 липня.

За даними польської поліції, 36-річна жінка на автомобілі Nissan Qashqai виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнулася з автобусом Volkswagen. У салоні останнього їхали дев'ять осіб, семеро з яких були громадянами України. Всі їхали працювати в Радомсько.

Нагадаємо, що мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП на польській трасі, багато поранених: перші деталі та кадри

Як повідомляла Politeka, вантажівка влетіла в автобус, всередині знаходилося 40 пасажирів.

Також Politeka писала, що машина влетіла в автобус з українцями в Польщі, багато постраждалих.