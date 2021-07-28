У Києві 9-річний хлопчик на Tesla скоїв ДТП
На столичній Троєщині дев'ятирічний хлопчик потрапив в аварію.
27 липня батько посадив сина за кермо Tesla, щоб навчити його водити, "урок" проходив на території закритого торгового центру.
Крім того, неповнолітній хлопчик їздив вулицями з щільним трафіком.
Попередньо встановлено, що хлопець, розгубившись сильно натиснув на педаль газу - Tesla влетіла на парковку і протаранила Chevrolet.
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У той момент в автомобілі знаходилися учень і інструктор автошколи, так як авто було навчальним.
Далі дитина виїхала на газон, де і зупинилась. Постраждалих внаслідок ДТП немає.
Патрульні склали на батька хлопчика протоколи про передачу керування авто людям, у яких немає на це дозволу.
Нагадаємо, що нещодавно вже в Києві відбувалося ДТП за участю електромобіля
Аварія сталася 8 липня, електромобіль на високій швидкості влетів у маршрутку. У Tesla розбитий бампер і капот, маршрутка пошкоджена збоку.
"Маршрутне таксі виїжджало і пролунало два скрипи гуми, після якого стався сильний удар. Цікаво з якою швидкістю рухалася Tesla, враховуючи, що перед виїздом два лежачих поліцейських і пішохідний перехід?",- задаються питань автори публікації.
До слова, у Києві в ДТП постраждали діти, кадри: на повному ходу влетіла в авто.
Як повідомляла Politeka, водій під впливом психотропних речовин влаштував патрульним перегони центром Києва та потрапив у ДТП.
Також Politeka писала, що у Дніпрі водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.