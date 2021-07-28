У Києві 9-річний хлопчик на Tesla скоїв ДТП

На столичній Троєщині дев'ятирічний хлопчик потрапив в аварію.

27 липня батько посадив сина за кермо Tesla, щоб навчити його водити, "урок" проходив на території закритого торгового центру.

Крім того, неповнолітній хлопчик їздив вулицями з щільним трафіком.

Попередньо встановлено, що хлопець, розгубившись сильно натиснув на педаль газу - Tesla влетіла на парковку і протаранила Chevrolet.

У той момент в автомобілі знаходилися учень і інструктор автошколи, так як авто було навчальним.

Далі дитина виїхала на газон, де і зупинилась. Постраждалих внаслідок ДТП немає.

Патрульні склали на батька хлопчика протоколи про передачу керування авто людям, у яких немає на це дозволу.

Нагадаємо, що нещодавно вже в Києві відбувалося ДТП за участю електромобіля

Аварія сталася 8 липня, електромобіль на високій швидкості влетів у маршрутку. У Tesla розбитий бампер і капот, маршрутка пошкоджена збоку.

"Маршрутне таксі виїжджало і пролунало два скрипи гуми, після якого стався сильний удар. Цікаво з якою швидкістю рухалася Tesla, враховуючи, що перед виїздом два лежачих поліцейських і пішохідний перехід?",- задаються питань автори публікації.