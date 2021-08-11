За такое нарушение грозит штраф, исправительные работы на срок до двух лет или арест до трех лет
ДТП с участием автомобиля полиции и маршрутки произошло в Киеве в районе Академгородка. Инцидент случился перед светофором на пересечении Большой Окружной и улице Булаховского.
Детали сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
Предварительно известно, что "Skoda Rapid" Патрульной полиции на скорости врезался в заднюю часть маршрутки, которая начала приостанавливаться перед перекрестком.
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Маршрутный автобус, по словам свидетелей аварии, в результате ДТП отделался царапинами задней части. Полицейскому авто повезло меньше: передняя часть машины оказалась вдребезги разбитой. На место прибыли медики.
Они осмотрели копов, которые находились в момент аварии в салоне авто, одного из них забрали в медицинское учреждение для оказание помощи.
В Уголовном кодексе предусмотрено наказание за нарушения правил безопасности дорожного движения, в результате которых, в частности, кто-то получил телесные повреждения средней степени тяжести – это ч. 1 ст. 286.
Напомним, что в Киеве 9-летний мальчик на Tesla совершил ДТП, кадры.
Как сообщала Politeka, число жертв ДТП с украинцами в Польше увеличилось: появились новые сведения.
Также Politeka писала, что отец и 15-летний сын погибли из-за роковой ошибки, кадры с места ДТП.