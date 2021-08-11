За такое могут наказать тюрьмой

За такое нарушение грозит штраф, исправительные работы на срок до двух лет или арест до трех лет

ДТП с участием автомобиля полиции и маршрутки произошло в Киеве в районе Академгородка. Инцидент случился перед светофором на пересечении Большой Окружной и улице Булаховского.

Детали сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Предварительно известно, что "Skoda Rapid" Патрульной полиции на скорости врезался в заднюю часть маршрутки, которая начала приостанавливаться перед перекрестком.

Маршрутный автобус, по словам свидетелей аварии, в результате ДТП отделался царапинами задней части. Полицейскому авто повезло меньше: передняя часть машины оказалась вдребезги разбитой. На место прибыли медики.

Они осмотрели копов, которые находились в момент аварии в салоне авто, одного из них забрали в медицинское учреждение для оказание помощи.

В Уголовном кодексе предусмотрено наказание за нарушения правил безопасности дорожного движения, в результате которых, в частности, кто-то получил телесные повреждения средней степени тяжести – это ч. 1 ст. 286.

Напомним, что в Киеве 9-летний мальчик на Tesla совершил ДТП, кадры.

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