Аномальна спека, яка мучить українців цього літа, нарешті відступить, давши трохи перепочити
Як передає Politeka.net, згідно з даними Укргідрометцентру, в четвер практично у всіх областях різко опуститься температура. Винятком стануть тільки південні регіони, де, як і раніше буде жарко.
Так, східні області 12 серпня атакує дощ, який знизить температуру відразу на кілька градусів. У четвер на Сході очікується 25-30 градусів. Чим ближче до Сходу, тим вище буде температура.
У південних областях температура не опуститься нижче 28-30 градусів. При цьому в регіоні не буде дощів, які господарювали там кілька днів.
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В Центрі трохи похолодає. Температура опуститься до комфортних 24-27 градусів. У Києві в четвер очікується 24-26 градусів.
Прохолодніше всього буде в західних регіонах, де температура опуститься до 23-25 градусів.
Додамо, що така температура протримається в Україні до початку наступного тижня. Сильних дощів не прогнозується, тому українці зможуть насолодитися прогулянками на свіжому повітрі.
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