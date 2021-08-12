Аномальная жара, которая мучает украинцев этим летом, наконец-то отступит, дав немного передохнуть

Как передает Politeka.net, согласно данным Укргидрометцентра, в четверг практически во всех областях резко опустится температура. Исключением станут только южные регионы, где, по-прежнему будет жарко.

Так, восточные области 12 августа атакует дождь, который снизит температуру сразу на несколько градусов. В четверг на Востоке ожидается 25-30 градусов. Чем ближе к Востоку, тем выше будет температура.

В южных областях температура не опустится ниже 28-30 градусов. При этом в регионе не будет дождей, которые хозяйствовали там несколько дней.

В Центре немного похолодает. Температура опустится до комфортных 24-27 градусов. В Киеве в четверг ожидается 24-26 градусов.

Прохладнее всего будет в западных регионах, где температура опустится до 23-25 градусов.

Добавим, что такая температура продержится в Украине до начала следующей недели. Сильных дождей не прогнозируется, поэтому украинцы смогут насладиться прогулками на свежем воздухе.

Напомним, что дожди атакуют Украину с двух сторон: какой будет погода.

А еще Politeka писала, что на Украину набросится антициклон Элфи, жара до +37 атакует страну: известна дата.

Также Politeka сообщала, что в Украине бьют тревогу из-за аномалии: лето станет очень длинным.