Погода в Украине этим летом отличается особой непредсказуемостью

Как передает Politeka.net, на протяжении практически всего лета украинцев мучила сильная жара и грозовые проливные дожди. Кроме этого, отдельные украинские области атаковала стихия, которая приводила к подтоплению населенных пунктов.

Судя по свежему прогнозу Укргидрометцентра, дожди не собираются покидать Украину. В среду грозовые дожди атакуют страну с двух сторон. Осадки ожидаются в западных и восточных регионах. При этом на Западе ожидается комфортная температура воздуха в районе 24-27 градусов, а вот жители восточных областей продолжат страдать от сильной жары. Например, в Луганской области температура поднимется до 31-33 градусов.

В Центре будет комфортная погода без осадков. Так, в Киеве 11 августа ожидается 27-29 градусов. Будет солнечно и тепло. В южных областях будет жарко – до 29-31 градуса. Дожди могут пройти только в Херсонской области.

Отметим, что уже в четверг западные регионы смогут насладиться сухой и теплой летней погодой.

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