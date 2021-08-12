На Закарпатті діти опинилися посеред вируючої річки

Як передає Politeka.net, деталі інциденту повідомили в ГУ ДСНС України у Facebook.



Все сталося в смт Міжгір'я. Троє хлопчиків 10 і 11 років пішли порибалити на річку, але в результаті сильного дощу вода почала прибувати.

У підсумку діти опинилися посеред бурхливої стихії.

Крики про допомогу почули місцеві жителі, які й викликали рятувальників.

На щастя, бійці ДСНС врятували дітей та передали до рук стурбованих батьків.

Діти відбулися лише переляком.

Варто відзначити, що з 1 по 10 серпня на водних об'єктах країни потонули 77 осіб, серед яких 3 дітей. Всього з початку 2021 року на воді загинув 1021 українець, з них 99 – неповнолітні.

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