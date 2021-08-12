На Закарпатье дети очутились посреди бурлящей реки
Как передает Politeka.net, детали инцидента сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Facebook.
Все произошло в пгт Межгорье. Трое мальчиков 10 и 11 лет пошли порыбачить на реку, но в результате сильного дождя вода начала прибывать.
В итоге дети оказались посреди бушующей стихии.
Крики о помощи услышали местные жители, которые и вызвали спасателей.
Экс-муж Наташи Королевой утешил свою новую жену, которую сравнивают с бывшей: "Ты просто..."
Эллерт ошарашил поступком после расставания с Мишиной: «А говорил, что никогда»
Не стало звезды «Великолепного века», Мерьем Узерли безутешна: «Мое сердце разбито»
Янина Соколова, поборовшая рак, написала письмо своей неродившейся дочери: "Мурашки по коже"
В Украине бьют тревогу из-за погодной аномалии: "Летних месяцев будет пять"
К счастью, бойцы ГСЧС спасли детей и передали в руки обеспокоенных родителей.
Дети отделались лишь испугом.
Стоит отметить, что с 1 по 10 августа на водных объектах страны утонули 77 человек, среди которых 3 детей. Всего с начала 2021 года на воде погиб 1021 украинец, из них 99 – несовершеннолетние.
Отметим, что на протяжении практически всего лета украинцев мучила сильная жара и грозовые проливные дожди. Кроме этого, отдельные регионы накрыла стихия, которая приводила к подтоплению населенных пунктов.
Судя по свежему прогнозу синоптиков, дожди не собираются покидать Украину.
Ранее сообщалось, что жизнь маленького ребенка оборвалась в аквапарке
Также Politeka писала, течение "засосало" 13-летнюю девочку
Напомним, что трагедия произошла с беременной украинкой на "проклятом" озере