На Закарпатье дети очутились посреди бурлящей реки

Как передает Politeka.net, детали инцидента сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Facebook.



Все произошло в пгт Межгорье. Трое мальчиков 10 и 11 лет пошли порыбачить на реку, но в результате сильного дождя вода начала прибывать.

В итоге дети оказались посреди бушующей стихии.

Крики о помощи услышали местные жители, которые и вызвали спасателей.

К счастью, бойцы ГСЧС спасли детей и передали в руки обеспокоенных родителей.

Дети отделались лишь испугом.

Стоит отметить, что с 1 по 10 августа на водных объектах страны утонули 77 человек, среди которых 3 детей. Всего с начала 2021 года на воде погиб 1021 украинец, из них 99 – несовершеннолетние.

Отметим, что на протяжении практически всего лета украинцев мучила сильная жара и грозовые проливные дожди. Кроме этого, отдельные регионы накрыла стихия, которая приводила к подтоплению населенных пунктов.

Судя по свежему прогнозу синоптиков, дожди не собираются покидать Украину.

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