В Днепре 8 августа погиб ребенок в аквапарке на Набережной Победы

Мальчик вместе с мамой приехал отдыхать из Новомосковского района Днепропетровской области. Ребенок утонул, когда женщина оставила его одного и отошла в другую сторону аквапарка.

Об этом сообщает местное издание "Наше місто".

Один из работников заведения заметил, что ребенку стало плохо в бассейне для взрослых. Мальчика вытащили, помощь ему пытались оказать местные медработники, потом врачи скорой. К сожалению, спасти жизнь ребенка реанимационные мероприятия не помогли.



Как пишет портал 24tv.ua, очевидцы трагедии рассказали, что родители погибшего пришли в нетрезвом состоянии и только через 10 минут после гибели ребенка. Они были на баре. Очевидцам показалось, что они вели себя неадекватно.

В частности, мать ребенка кричала, что они больше никогда не придут в этот аквапарк. Это было в момент, когда малыша пытались реанимировать.

Сейчас полицейские изучают видео с камер наблюдения, чтобы выяснить обстоятельства трагедии. Также следствие ждет результатов судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти и возможных телесных повреждений.

Напомним, что развлечения в детском аквапарке закончилось бедой для ребенка.

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