Украинец героически спас 13-летнюю девочку
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
На Николаевщине мужчина спас жизнь 13-летней девушке, которая тонула в канале на Снигиревщине.
Спасителем ребенка оказался Виктор Радченко - обозреватель каналов Управления каналов реки Ингулец.
Мужчина с потерпевшей девочкой добрался до берега - она уже была обессилена и откашливала воду.
Пугачева резко осадила Киркорова после наглой выходки: «Я еще поживу, Филя»
Украинские курорты ушли под воду, стихия обрушила весь гнев на регион: кадры непогоды
Дарья Белодед в бикини позволила себе расслабиться по возвращении с Олимпиады: "Королева пляжа"
"Волчицы" обсуждают Олега Винника с короткой стрижкой, понравилось не всем: "Теперь мы знаем..."
Знаменитая актриса ушла из жизни за 13 дней до своего юбилея: коллеги сообщили об утрате
Выяснилось, дети купались в канале вчетвером - две девушки и двое парней.
Прыгали бомбочками, вдруг Катю начало уносить течение.
После тщетных попыток спасти свою подругу, дети позвали на помощь Виктора.
После пережитого 13-летняя Катя призналась, что очень перепугалась.
К слову, несчастье произошло в Киеве на водоеме
Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Киеве.
Так, в столице утонули мужчина и беременная женщина.
На реке Днепр вблизи Южного моста утонул мужчина. Он пошел купаться и не вернулся. На место происшествия направили водолазов, которые достали тело утопленникарасстоянии 30 метров от левого берега и на глубине 6 метров.
В микрорайоне Радужный на водоеме отдыхали нетрезвый парень и его беременная девушка.
Парень не досмотрел, как утонула 22-летняя девушка.
Активистам молодой человек сообщил, что утонувшая была на третьем месяце беременности.
Напомним, что в Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной, медики.
Как Politeka писала, что юный парень загадочно погиб в Киеве, родные обратились за помощью.
Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.