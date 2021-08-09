Украинец героически спас 13-летнюю девочку

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

На Николаевщине мужчина спас жизнь 13-летней девушке, которая тонула в канале на Снигиревщине.

Спасителем ребенка оказался Виктор Радченко - обозреватель каналов Управления каналов реки Ингулец.

Мужчина с потерпевшей девочкой добрался до берега - она уже была обессилена и откашливала воду.

Выяснилось, дети купались в канале вчетвером - две девушки и двое парней.

Прыгали бомбочками, вдруг Катю начало уносить течение.

После тщетных попыток спасти свою подругу, дети позвали на помощь Виктора.

После пережитого 13-летняя Катя призналась, что очень перепугалась.

К слову, несчастье произошло в Киеве на водоеме

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Киеве.

Так, в столице утонули мужчина и беременная женщина.

На реке Днепр вблизи Южного моста утонул мужчина. Он пошел купаться и не вернулся. На место происшествия направили водолазов, которые достали тело утопленникарасстоянии 30 метров от левого берега и на глубине 6 метров.

В микрорайоне Радужный на водоеме отдыхали нетрезвый парень и его беременная девушка.

Парень не досмотрел, как утонула 22-летняя девушка.

Активистам молодой человек сообщил, что утонувшая была на третьем месяце беременности.

Как Politeka писала, что юный парень загадочно погиб в Киеве, родные обратились за помощью.

Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.