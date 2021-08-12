На Львівщині авто на швидкості влетіло у вантажівку

11 серпня автомобіль Volkswagen Golf на швидкості врізався в КамАЗ. Смертельна ДТП сталася на автодорозі Східниця-Пісочна у Львівській області.

Деталі повідомили в Facebook Департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Зазначається, що за кермом легкового автомобіля перебував 49-річний житель села Модричі Дрогобицького району Львівщини. Він виїхав на зустрічну смугу руху і допустив зіткнення з вантажівкою.

Водій Volkswagen Golf 2 і його пасажир-односельчанин 42 років від отриманих травм загинули на місці аварії. Про травмування 47-річного жителя Борислава, який керував КамАЗом, не повідомляється.

За даним фактом правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Обставини ДТП встановлюються.

Варто зазначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна – в середньому 7 загиблих на день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.



Нагадаємо, що у Києві 9-річний хлопчик на Tesla скоїв ДТП, кадри.

Як повідомляла Politeka, кількість жертв ДТП з українцями в Польщі збільшилася: з'явилися нові відомості.

Також Politeka писала, що батько і 15-річний син загинули через фатальну помилку, кадри з місця ДТП.