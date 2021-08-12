На Львовщине авто на скорости влетело в грузовик

11 августа автомобиль Volkswagen Golf на скорости врезался в КамАЗ. Смертельное ДТП произошло на автодороге Сходница – Песочная во Львовской области.

Детали сообщили в Facebook Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Отмечается, что за рулем легкового автомобиля находился 49-летний житель села Модричи Дрогобычского района Львовщины. Он выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с грузовиком.

Водитель Volkswagen Golf 2 и его пассажир-односельчанин 42 лет от полученных травм погибли на месте аварии. О травмировании 47-летнего жителя Борислава, который руководил КамАЗом, не сообщается.

По данному факту правоохранители зарегистрировали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

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