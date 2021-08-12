Можна буде побачити пік одного з найбільш видовищних зорепадом року

В ніч з 12 на 13 серпня українці при певному везінні зможуть побачити пік зорепаду - одного з найбільш видовищних у 2021 році.

Про це повідомляє «Страна».

Якщо умови будуть сприятливими, на думку астрономів, вночі на небі можна буде спостерігати за 110 метеорами протягом однієї години. Погода не повинна перешкодити перегляду, оскільки в Україні прогнозують мінливу хмарність та відсутність дощів. Винятком можуть стати лише деякі куточки нашої країни.

О 23:00 вчені прогнозують початок піку активності метеорів. Тривати він імовірно буде до світанку наступного дня. Відзначимо, що положення Місяця також сприятиме зручному спостереженню за незвичайним космічним явищем. Світло від небесного тіла не зможе перешкодити перегляду зоряної картини.

Боліди - це неймовірно великі метеори, які продовжують світити по кілька секунд. Вони також повинні бути видні на небі цієї ночі. Персеїди будуть здаватися особливо яскравими, якщо глядач максимально віддалиться від електричного освітлення. Для перегляду найкраще покинути будинок. Ідеально підійде відкрита місцевість або берег водойми. Туди доведеться відправитися заздалегідь.

Персеїди виникають в кінці літнього періоду. Відбувається це тільки один раз в році. Триває унікальне явище в кінці липня і середині серпня. У зазначений період при погляді на небо можна стати глядачем пересування метеорів. В атмосфері згоряють частки, що відкидаються кометою Свіфта-Туттля.

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