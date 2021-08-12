Можно будет увидеть пик одного из самых зрелищных звездопадов года.

В ночь с 12 на 13 августа украинцы при определенном везении смогут увидеть пик звездопада – одного из наиболее зрелищных в 2021 году. Об этом сообщает «Страна».

Если условия будут благоприятными, по мнению астрономов, ночью на небе можно будет наблюдать за 110 метеорами на протяжении одного часа. Погода не должна помешать просмотру, поскольку в Украине прогнозируют переменную облачность и отсутствие дождей. Исключением могут стать лишь некоторые уголки нашей страны.

На 23:00 ученые прогнозируют начало пика активности метеоров. Продолжаться он предположительно будет до рассвета следующего дня. Отметим, что положение Луны также будет способствовать удобному наблюдению за необычным космическим явлением, поскольку она проходит стадию новолуния. Благодаря этому, свет от небесного тела не сможет помешать просмотру звездной картины.

Болиды – это невероятно крупные метеоры, которые продолжают светить по нескольку секунд. Они также должны быть видны на небе этой ночью. Персеиды будут казаться особенно яркими, если зритель максимально отдалится от электрического освещения. Для просмотра лучше всего покинуть дом. Идеально подойдет открытая местность или берег водоема. Туда придется отправиться заранее.

Персеиды возникают в конце летнего периода. Происходит это только один раз в году. Продолжается уникальное явление в конце июля и середине августа. В указанный период при взгляде на небо можно стать зрителем передвижения метеоров. В атмосфере сгорают частицы, отбрасываемые кометой Свифта-Туттля.

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