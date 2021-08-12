Турцию настигло новое несчастье, после страшных пожаров
Об этом сообщает портал Hurriyet.
Новая волна дождей накрыла Черноморский регион на севере Турции - в нескольких населенных пунктах наводнения и оползни.
Из-за оползней обвалились несколько домов, вода уносила автомобили местных жителей.
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"Хоть люди живы, дружные, помогают друг другу, терпения и мира вам", " Земля устала от грешников очнитесь люди Всевышний сердится", " Люди, давайте не будем ссориться! Природа подаёт сигнал катастрофы!!!! Остановить все войны!", " Водохранилища, как потенциальная угроза : когда-нибудь да разрушатся... Вода - страшная сила!", "- пишут пользователи сети.
Напомним, масштабные лесные пожары в Турции добрались до курортов Мармариса и Кемера.
Жертвами стихии стали по меньшей мере три человека. Более полусотни были госпитализированы с ожогами и отравлением дымом.
Тушить пламя помогают дополнительные отряды чрезвычайников. Привлекли и авиацию. Ситуацию усугубляет сухая и жаркая погода. При этом правоохранители начали расследование причин масштабного возгорания.
В Сети публикуют кадры пожаров.
Напомним, взрыв прогремел на территории больницы в Киеве, есть жертва: кадры с места ЧП.
Как сообщала Politeka, популярный среди украинцев курорт охватили масштабные пожары, пламя добралось до домов: кадры ЧП.
Также Politeka писала, что масштабный пожар охватил Хортицу: в руководстве говорят о поджоге, кадры с места.