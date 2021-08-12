У Києві спалахнула потужна пожежа

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вул.Михайла Бойчука.

Займання сталося в двоповерховій будівлі, де розташовані гаражі.

Рятувальникам організували постійне підвезення води та прокладку додаткових магістральних ліній до найближчих гідрантів.

Пожежу ліквідували вже за годину.

На місці працювали 40 осіб та 10 одиниць спецтехніки.

Причина пожежі з'ясовується.

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5 серпня рятувальникам прийшло повідомлення про те, що в місті Київ у Дніпровському районі сталася пожежа.

Пожежа сталася в одноповерховому житловому будинку на вулиці Сагайдака, 96-а.рятувальники локалізували пожежу і зараз ліквідують її. Для загасання знадобилося викликати додаткові сили оскільки в околицях будинку не було протипожежного водопостачання.

Жертв і постраждалих на даний момент не виявлено.

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