У Києві спалахнула потужна пожежа
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вул.Михайла Бойчука.
Займання сталося в двоповерховій будівлі, де розташовані гаражі.
Рятувальникам організували постійне підвезення води та прокладку додаткових магістральних ліній до найближчих гідрантів.
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Пожежу ліквідували вже за годину.
На місці працювали 40 осіб та 10 одиниць спецтехніки.
Причина пожежі з'ясовується.
До слова, у столиці сталася пожежа приватного будинку на Лівому березі
5 серпня рятувальникам прийшло повідомлення про те, що в місті Київ у Дніпровському районі сталася пожежа.
Пожежа сталася в одноповерховому житловому будинку на вулиці Сагайдака, 96-а.рятувальники локалізували пожежу і зараз ліквідують її. Для загасання знадобилося викликати додаткові сили оскільки в околицях будинку не було протипожежного водопостачання.
Жертв і постраждалих на даний момент не виявлено.
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