Раньше мужчина уже привлекался к уголовной ответственности

В Киевской области мужчина заказал поджог машины знакомого

В городе Боярка Киевской области стало известно о том, что мужчина из-за участка земли заказал у бывшего сотрудника поджог машины знакомого. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на Obozrevatel.

Предварительно, инцидент произошел из-за участка земли. Как сообщают, девушка разделила свою землю и продала разным людям. Один из них хотел построить гараж, а второй - захотел построить собственное СТО. Первому мужчине был необходим второй участок для нормальной работы бизнеса, но владелец отказался его продавать.

Мужчина решил запугать другого и начал действовать решительно и для того, чтобы убедить продать землю, уговорил своего бывшего сотрудника поджечь землю владельца. В результате поджога, сгорели гараж и два автомобиля владельца участка.

Как сообщает глава облуправления полиции Андрей Небытов, поджигатели спалили имущество на более полумиллионна гривен. Во время обыска мужчин, выявили ружье и патроны калибра 7,62.

Оказалось, что ранее заказчик уже привлекался к криминальной ответственности.

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